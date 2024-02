DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

POSTBANK - Kunden der Postbank haben es künftig noch schwerer, an Bargeld zu kommen. Neben der bereits bekannten Reduzierung des Filialnetzes trennt sich die Marke der Deutschen Bank zuvor auch von allen noch verbliebenen Partneragenturen. Das sind beispielsweise Schreibwarenläden, die nicht nur Postdienst-, sondern eben auch Postbankleistungen anbieten. Noch gibt es bundesweit 1.800 solcher Partneragenturen, ihre Zahl hat sich schon in den vergangenen Jahren deutlich verringert. Ende kommenden Jahres sollen sie dann endgültig Geschichte sein. Dann wird die letzte Postbankpartneragentur die Bargeldversorgung einstellen. Dies sei zwischen dem Geldinstitut und der Deutschen Post so vereinbart worden, bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bank. (FAZ)

VISIBLE ALPHA/S&P - Das Finanzdatenunternehmen S&P Global steht kurz davor, die Research-Plattform Visible Alpha für mehr als 500 Millionen U-Dollar von einem Konsortium von Investmentbanken, darunter Goldman Sachs, Jefferies und UBS, zu kaufen, berichtet die Financial Times mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. S&P, bekannt für seine Rating-Agenturen und Börsenindizes, könnte bereits am Dienstag eine Übernahme von Visible Alpha bekannt geben, so die Personen. S&P lehnte eine Stellungnahme ab, und Visible Alpha reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. (Financial Times)

