The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.02.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.02.2024



ISIN Name

KYG7552D1016 IRIS FINANCIAL DL-,0001

DE000HLB50L7 LB.HESS.THR.CARRARA08P/23

DE000LB2BP32 LBBW FZA 22/24

DE000A30V2A4 KRED.F.WIED.23/33 MTN

DE000A0XFAE1 DZ HYP OE.PF.R.566 VAR

XS2306220190 ALD 21/24 MTN

XS1569896498 NATIONWIDE BLDG 17/24 MTN

DE000LB01RP0 LBBW HPF 15/24 MNTN

FR0013219573 CA HOME LOAN SFH 16/24MTN

AT0000A1JG56 ERSTE GP BNK 16-24MTN1493

