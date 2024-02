The following instruments on XETRA do have their first trading 20.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.02.2024Aktien1 US0090632078 Air Astana JSC GDR2 US31573L1052 Fibrobiologics Inc.3 CA05156X8504 Aurora Cannabis Inc.4 US2166485019 Cooper Companies Inc. 5 US8200141088 SharpLink Gaming Inc.Anleihen/ETF1 XS2771418097 Securitas Treasury Ireland DAC2 XS2771661357 United Utilities Water Finance PLC3 US94106BAG68 Waste Connections Inc.4 DE000DW6ABJ4 DZ BANK AG5 US458140CN85 Intel Corp.6 US458140CM03 Intel Corp.7 US458140CL20 Intel Corp.8 XS2771480139 Rumänien, Republik9 XS2771478828 Rumänien, Republik10 FR001400NDQ2 Klépierre S.A.11 LU2697596745 BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF CAP12 LU2697596828 BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF DIS13 LU2697597552 BNP Paribas EASY Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF CAP14 LU2697597719 BNP Paribas EASY Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF DIS