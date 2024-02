EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Verkauf

Salzgitter AG verkauft Mannesmann Stainless Tubes-Gruppe an Cogne Acciai Speciali



20.02.2024 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Weiterer Schritt im aktiven Portfoliomanagement

Konzernstrategie "Salzgitter AG 2030" wird vorangetrieben Salzgitter. Der Salzgitter-Konzern hat jetzt sein aktives Portfoliomanagement fortgeführt und die Mannesmann Stainless Tubes-Gruppe (MST) dem Best-Owner Prinzip folgend an die italienische Cogne Acciai Speciali für einen dem Nettobuchwert entsprechenden Kaufpreis von 135 Mio. Euro verkauft. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Genehmigungsbehörden. Burkhard Becker, Finanzvorstand der Salzgitter AG: "Wir betreiben ein aktives Portfoliomanagement mit strategischen Zukäufen und Wachstumsschritten sowie Verkäufen von Gesellschaften, die nicht zu unseren definierten Entwicklungsfeldern gehören. Dieses Vorgehen ist integraler Bestandteil unserer Konzernstrategie "Salzgitter AG 2030". Cogne bietet MST und seinen Mitarbeitenden im neuen Verbund weitere unternehmerische Möglichkeiten und ist ein renommierter industrieller Partner." Cogne Acciai Speciali ist eine internationale Unternehmensgruppe und hat Produktionsbetriebe auf drei Kontinenten und Verkaufsbüros in allen wirtschaftlich bedeutenden Regionen dieser Welt. Cogne verarbeitet Austenite, Martensite, Ferrite, Duplex - und Superduplex-Werkstoffe bis hin zu Nickelbasislegierungen für die Automobilindustrie, die Energiewirtschaft, insbesondere die Öl- und Gasindustrie, die Medizintechnik, die Lebensmittelindustrie, den Chemie- und Anlagenbau sowie den allgemeinen Maschinenbau. Die Mannesmann Stainless Tubes-Gruppe produziert in Deutschland, Frankreich, Italien und den USA nahtlose Edelstahl- und Nickelbasisrohre. Edelstahl hat beispielsweise bei der Korrosions- und Hitzebeständigkeit werkstoffbedingte Vorteile gegenüber normalem Kohlenstoffstahl. Dementsprechend werden die Produkte der Mannesmann Stainless Tubes Gruppe schwerpunktmäßig im Kraftwerksbau sowie in der chemischen und petrochemischen Industrie eingesetzt. MST ist als Edelstahlrohrhersteller nicht in die Vormaterialversorgung aus dem Salzgitter-Konzern integriert. Kontakt: Markus Heidler



