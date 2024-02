New York, 20. Februar 2024 / IRW-Press / - BlockchainK2 Corp. (TSX-V: BITK) (OTCQB: BIDCF) (KRL2 Germany) ("BlockchainK2" oder das "Unternehmen") freut sich, eine Investition in Enverxergy Inc. bekannt zu geben, allgemein bekannt als "RealBlocks" - eine moderne Investmentplattform, die alle Front- und Back-Office-Funktionen bündelt, die von Vermögensverwaltern und Vermittlern benötigt werden, um einen automatisierten, effizienten und kostengünstigen globalen Zugang zu alternativen Investitionen zu ermöglichen. Das Unternehmen wird eine Mehrheitsbeteiligung an RealBlocks erwerben.

Sergei Stetsenko, CEO von BlockchainK2, sagte: "BlockchainK2 und RealBlocks treiben die Automatisierung der Finanzmärkte durch unsere innovative Plattform voran und sind begeistert von der Möglichkeit, generative KI in Blockchain Tokenisierung für unsere Kunden und Partner zu nutzen. Dezentrale, quelloffene Smart-Contract-Protokolle ermöglichen die Tokenisierung von realen Vermögenswerten - einschließlich Eigenkapital und Schulden - und machen Kapitalbeschaffungen schneller und effizienter. Der Grund dafür ist, dass die Blockchain-Technologie die Abhängigkeit zwischen Parteien einschränkt und Transparenz in einer Branche schafft, in der Informationen für gewöhnlich isoliert waren. Die Tokenisierung führt auch zu größerer Effizienz und senkt die Betriebsausgaben. Konformitätsanforderungen können nun zum Beispiel über intelligente Verträge in Token programmiert werden, was den Aufwand und die Ausgaben für laufende Konformitätsmaßnahmen reduziert. Angesichts dieser Geschwindigkeit und Effizienz werden tokenisierte Vermögenswerte eine breitere Eigentümerschaft, eine Vertiefung der Märkte und weltweite Mikroinvestitionen in alle Vermögenswerte ermöglichen.

Unsere Branche befindet sich noch in den Anfängen der Einführung der generativen KI und die Möglichkeiten sind unendlich. Wir planen derzeit generative KI in die Plattform zu integrieren, um die volldigitale Abwicklung weiter zu automatisieren und so Vermögensverwalter und Investoren bei der Nutzung alternativer Investitionen für Kundenportfolios zu unterstützen, um bessere Ergebnisse für die Investoren zu erzielen, indem die Betriebskosten gesenkt und die Transaktionsgenauigkeit verbessert werden. Wir sind bestrebt, unseren Innovationsvorsprung aufrechtzuerhalten, um unseren Kunden die Vorteile der generativen KI für alle Investitionsprozesse, insbesondere für KYC und AML, skalierbar zur Verfügung zu stellen."

Perrin Quarshie, CEO von RealBlocks, sagte: "RealBlocks demokratisiert den Zugang zu alternativen Investitionen, indem es die Ausgabe und die Ende-zu-Ende-Abwicklung von Fonds mithilfe moderner Technologie digitalisiert. Die Plattform wurde entwickelt, um in der für gewöhnlich komplexen Welt von Alternativen ein unübertroffenes Maß an Liquidität und Transparenz zu schaffen und Fondsmanagern, Finanzvermittlern und Investoren mehr Kontrolle und Einfluss auf ihre Performance zu ermöglichen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit BlockChainK2, mit der wir ein neues Kapitel in unserer Reise aufschlagen, um unseren Kunden weiterhin erstklassige Dienste für Investitionen in Alternativen zu bieten."

Über RealBlocks

RealBlocks wurde 2017 in New York City gegründet und hat mit seiner Online-Plattform das modernste alternative Investitionserlebnis für Fondsmanager und deren Investoren weltweit geschaffen. RealBlocks ist ein Pionier bei der Nutzung moderner Technologie, um eine vollständig digitale White-Label-Lösung für moderne Fondsmanager anzubieten, die die Investorenbasis ihres Unternehmens erweitern möchten, indem sie mehr Fonds an mehr Standorten mit niedrigeren Mindestinvestoren anbieten können.

Die Software-Infrastruktur-as-a-Service-Plattform des Unternehmens ist für die globale Ebene konzipiert und bündelt auf einzigartige Weise alle Front-, Middle- und Back-Office-Funktionen in einer einfach zu bedienenden Online-Schnittstelle. RealBlocks senkt die Betriebskosten, bietet die Technologie für die globale Erweiterung des Vertriebs und liefert ein leistungsstarkes Tool für den integrierten Sekundärhandel. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.realblocks.com.

Über BlockchainK2 Corp.

BlockchainK2 Corp. arbeitet daran, eine Brücke vom Blockchain-Sektor zu den traditionellen Kapitalmärkten zu schlagen und eine der wenigen reinen Möglichkeiten für Aktienmarktinvestoren darzustellen, sich über Investitionen in Mining und Infrastruktur sowie eigene SaaS-Blockchain-Lösungen mit führenden Industriepartnern am Kryptowährungsmarkt zu beteiligen. Weitere Informationen über BlockchainK2 Corp. erhalten Sie unter http://www.blockchaink2.com/.

BlockchainK2 Corp.

Sergei Stetsenko

CEO und Direktor

604 630-8746

Zukunftsgerichtete Informationen und Vorsichtshinweis

Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verzögerungen oder Ungewissheiten bei der Beschaffung von Finanzmitteln, der Implementierung geplanter Technologien, Prüfungen, oder behördlicher Genehmigungen, einschließlich jener der TSX-V oder FINRA. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Ungewissheiten behaftet, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Geschäftspläne des Unternehmens zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder innerhalb des hierin beschriebenen Zeitrahmens in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken könnten, sind in den Berichten des Unternehmens an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden enthalten, die unter www.sedar.com abgerufen werden können.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

