Düsseldorf (ots) -Der Ford Focus Turnier ist der beliebteste Dienstwagen in der Kundenflotte von LeasePlan Deutschland. Gleichzeitig hat der Kombi den Vorjahressieger Passat Variant aus dem Hause Volkswagen auf den 3. Platz verwiesen. Zwei E-Autos haben es in die Top 10 geschafft: der Skoda Enyaq iV und der BMW i4.Das sind die wesentlichen Ergebnisse einer Auswertung des Leasing- und Fuhrparkmanagement-Spezialisten über alle User-Chooser-Fahrzeuge und alle Antriebe.Hinter dem Spitzenreiter folgt auf Rang 2 der Octavia Combi von Skoda. Der tschechische Automobilhersteller, der seit 1990 zum Volkswagen-Konzern gehört, befindet sich insgesamt viermal unter den zehn Bestplatzierten.Auf den Rängen 7 bis 9 entscheidet erst die zweite Stelle hinter dem Komma über die Rangfolge. Hier liefern sich zwei Verbrenner (VW Golf Variant und Mercedes-Benz C-Klasse) und ein reiner Stromer ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Generell haben die Kombis wieder die Nase vorn.Die Platzierungen:1. Focus Turnier, Ford (4,17 %)2. Octavia Combi, Skoda (3,78 %)3. Passat Variant, Volkswagen (3,38 %)4. GLC 220, Mercedes (2,34 %)5. Kodiaq, Skoda (2,19 %)6. Superb Combi, Skoda (2,10 %)7. Golf Variant, Volkswagen (1,66 %)8. Enyaq iV, Skoda (1,65%)9. C 200, Mercedes (1,63 %)10. i4, BMW (1,56 %)