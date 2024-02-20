- BARCLAYS HEBT HEIDELBERG MATERIALS AUF 'OVERWEIGHT' ('UW') - ZIEL 106 (70) EUR - BERENBERG SENKT ZIEL FüR COMPUGROUP AUF 46 (49) EUR - 'BUY'- GOLDMAN HEBT ZIEL FüR VOLKSWAGEN VORZüGE AUF 146 (139) EUR - 'NEUTRAL'- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FüR AIRBUS AUF 165 (170) EUR - 'BUY' - BERENBERG SENKT ZIEL FüR ASTRAZENECA AUF 12000 (12500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG SENKT ZIEL FüR ROCHE AUF 265 (290) CHF - 'HOLD'- BERENBERG STARTET TECHNIP ENERGIES MIT 'BUY' - ZIEL 26 EUR- BERNSTEIN HEBT ZIEL FüR RENAULT AUF 50 (45) EUR - 'OUTPERFORM' - RBC SENKT HEINEKEN AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 75 (85) EUR - UBS SENKT ZIEL FüR IBERDROLA AUF 12,00 (12,20) EUR - 'BUY'- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FüR STELLANTIS AUF 26 (24) EUR - 'BUY' - WDH/RBC HEBT ZIEL FüR DEUTSCHE BöRSE AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...