Hoffnungsschimmer oder Einzelfall? Denn wie die Bundesstatistiker heute morgen meldeten, legte der Bestand an Orders im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland nach vorläufigen Berechnungen um real 0,5 % gegenüber dem Vormonat zu - erstmalig nach 5 Monaten mit sinkenden Daten. Im Vergleich zum Vorjahresmonat jedoch hält sich ein Minus von 5,1 %. Der Zuwachs im Dezember gegenüber November 2023 resultierte vor allem aus ungewöhnlich vielen Flugzeug-Bestellungen, d. h. also aus Großaufträgen. Die Reichweite des Order-Bestands kletterte leicht von 6,9 auf 7 Monate.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



