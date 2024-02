Wie das australische Ministerium für Ressourcen am Freitag mitteilte, hat Ministerin Madeleine King Nickel zur Liste der kritischen Mineralien hinzugefügt. Damit können Nickelproduzenten auf Commonwealth-Finanzierungen in Milliardenhöhe zuzugreifen. Konkret stehen den Unternehmen Finanzierungen im Rahmen der Critical Minerals Facility in Höhe von 2,6 Milliarden USD sowie Zuschüsse für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...