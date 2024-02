EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

adesso übernimmt türkisches SAP-Beratungsunternehmen arteno und baut SmartShoring-Kapazitäten auch technologisch aus

Mit der vollständigen Übernahme von arteno, einem führenden Unternehmen für SAP-Beratungsdienstleistungen in der Türkei, setzt die adesso Group ihre internationale Expansions- und Wachstumsstrategie fort. Damit ergänzt adesso das technologische Portfolio auch in der Türkei um die stark nachgefragten Dienstleistungen aus dem SAP-Spektrum und baut gleichzeitig die eigenen SmartShore-Kapazitäten für internationale Kunden aus. Vorbehaltlich der noch ausstehenden Zustimmung der türkischen Behörden soll das Closing zeitnah erfolgen und die stark wachsende und hochprofitable Gesellschaft auf die adesso Landesgesellschaft in der Türkei verschmolzen werden. Als Kaufpreis wurde in Abhängigkeit von der weiteren Zielerreichung der übernommenen SAP-Einheit ein niedriger bis mittlerer einstelliger Millionen-Euro-Betrag vereinbart. Sämtliche operativ tätigen Partner und Verkäufer werden das Geschäft innerhalb der adesso Group in verantwortlichen Positionen weiterentwickeln. Das heutige Umsatzvolumen von etwa 2 Mio. EUR soll in den Folgejahren entlang des stark wachsenden SAP-Markts im Umfeld von S/4HANA-Transformationen deutlich ausgebaut werden.

Vom Zusammenschluss profitieren beide Seiten gleichermaßen: Als erfahrenes Beratungsunternehmen für SAP-basierte Unternehmenskernanwendungen bringt arteno hochspezialisiertes Fachwissen zur Weiterentwicklung des Bestands- und Neukundengeschäfts von adesso in der Türkei mit. Seit zehn Jahren berät der SAP Silver Partner mit Sitz in Istanbul neben türkischen Kunden bereits renommierte DACH-Unternehmen und setzt Implementierungen für diese an den jeweiligen Standorten in der Türkei um. arteno verfügt über umfassende Erfahrung in SAP-Lösungen für das Finanzmanagement, in der Entwicklung mit SAP ABAP/Fiori sowie mit S/4HANA. Den Mitarbeitenden von arteno bietet der Zugriff auf den internationalen, breiten Marktzugang und die Ressourcen der adesso Group starkes Entwicklungspotenzial. So soll das Geschäft im Rahmen des erfolgreichen adesso SmartShore-Modells für Kundenunternehmen in ganz Europa ausgeweitet werden. Die Fusion von arteno mit adesso Türkei ist für die adesso Group somit auch ein wichtiger Baustein in der strategischen Weiterentwicklung des internationalen Geschäfts. Kurz- bis mittelfristig will adesso die SAP-Ressourcen in der Türkei noch einmal deutlich steigern und auch im Hinblick auf Application Management Services ausbauen.

"arteno ist ein junges, dynamisches Unternehmen, das ähnliche Werte verfolgt und gut zu unserer adesso-Kultur passt. Wir profitieren von seiner SAP-Expertise für Finance und Controlling und stärken mit seinem Support unser SmartShore-Geschäft und unsere Kapazitäten für SAP-Projekte", freut sich Burak Bari, CEO von adesso Türkei über die gelungene Transaktion.

adesso Group

Die adesso Group ist mit über 9.200 Mitarbeitenden und einem erwarteten Jahresumsatz 2023 von über 1 Milliarde Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2023 und 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

