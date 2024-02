Ethereum Kurs steigt auf fast 3.000 Dollar - Anleger hoffen auf Zulassung eines Ether-Spot-ETFs

Mit zwischenzeitlich 2.984 Dollar müssen Anleger für eine Ether (USD)-Einheit so viel auf den Tisch legen wie seit April 2022 nicht mehr. Insbesondere die Zulassungsspekulationen auf einen Ether-Spot-ETF dürfte die Rallye befeuern. Schon bald könnten Anleger die psychologische 3.000-Dollar-Marke ins Auge fassen. Fantasie rund um mögliche Lancierung beflügelt Währungen aus den zweiten Reihen Nach der erstmaligen Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs am 10. Januar 2024 in den Vereinigten Staaten hoffen Investoren, dass schon bald ein Pendant auf Basis von Ether zugelassen werden könnte. Wie in den Reihen von Bitcoin würde auch für Werte aus den zweiten Reihen der Zugang und somit auch die Akzeptanz weiter gesteigert werden.

Im Windschatten der jüngsten Bitcoin-Rallye hat der Ethereum Kurs allein auf Monatssicht um rund 20 Prozent an Wert zulegen können. In den vergangenen drei Monaten kommt der Wert auf ein Plus von über 50 Prozent.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

