Hannover (www.anleihencheck.de) - Angesichts fehlender marktbewegender Datenveröffentlichungen verlief der Rentenhandel impulslos, so die Analysten der Nord LB.Die Kurse deutscher Anleihen seien am Montag kaum verändert gewesen.Für das laufende erste Quartal 2024 sehe die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht das Risiko einer Rezession - auch wegen der sich häufenden Streiks (u.a. im Bereich Schienen- und Luftverkehr), die möglicherweise die Produktion beeinträchtigen würden. Von einer Dauerrezession gehe sie aber nicht aus. Vor dem Hintergrund eines stabilen Arbeitsmarktes, steigender Löhne und abnehmender Inflation sollte sich die Einkommenssituation und damit der Konsum der privaten Haushalte perspektivisch verbessern. ...

