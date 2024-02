Hyundai Motor verzögert wohl den Wandel von Genesis zur reinen E-Auto-Marke. Bisher war vorgesehen, dass alle neuen Modelle ab 2025 rein elektrisch angetrieben werden und der letzte Verbrenner spätestens 2030 verkauft wird. Stattdessen sollen nun offenbar erstmal Vollhybride her. Wie "The Korea Economic Daily" unter Berufung auf Brancheninsider berichtet, ändert Genesis seine E-Roadmap. Statt rein elektrischer Modelle will die Marke 2025 demnach ...

