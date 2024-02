© Foto: Unsplash



Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Diese Performance kann sich sehen lassen: Zwei ETFs konnten in den vergangenen zehn Jahren jedes Jahr eine positive Rendite für ihre Anleger erwirtschaften. Das sind die ETF-Performance-Gewinner!Der an der Londoner Börse gehandelte Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF und der kanadische iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF sind die weltweit einzigen ETFs, die in den letzten zehn Jahren jedes Jahr eine positive Rendite erzielt haben. Dieses bemerkenswerte Ergebnis wurde von CNBC Pro in einer Untersuchung von 8.300 Aktien-ETFs weltweit auf der Grundlage von FactSet-Daten ermittelt. Beide ETFs investieren in defensive Aktien. Zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31. …