Am 15. Februar 2024hat die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt beim zuständigen Amtsgericht in Offenbach am Main einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt Das Gericht hat diesen Antrag von Schoofs Immobilien bereits angenommen, der Geschäftsbetrieb des Unternehmens läuft uneingeschränkt weiter. Ferner hat der verbundene Generalunternehmer GMB Gesellschaft für Gewerbeimmobilien mbH ebenfalls einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung beim gleichen ...

