LyondellBasell Industries: LyondellBasell kündigt Änderungen im Vorstand an

HOUSTON und LONDON, 19. Februar 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) gab heute Änderungen im Vorstand des Unternehmens bekannt, die am 1. März 2024 in Kraft treten. Kimberly (Kim) Foley wird die Rolle der exekutiven Vizepräsidentin, Global Olefins & Polyolefins (O&P), Refining and Supply Chain, übernehmen, und Aaron Ledet wurde zum exekutiven Vizepräsident, Intermediates and Derivatives (I&D), befördert. Ledet wird Mitglied des Exekutivausschusses des Unternehmens. Diese Veränderungen folgen auf das Ausscheiden von Ken Lane, dem ehemaligen exekutiven Vizepräsidenten für Global O&P, der das Unternehmen verlässt, um sich einer anderen Aufgabe zu widmen.

Foley ist seit Oktober 2022 exekutive Vizepräsidentin von Global I&D, Refining and Supply Chain. Zuvor war sie Senior-Vizepräsidentin, Global Engineering, Turnarounds und Health, Safety and Environment bei LyondellBasell. Sie verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der petrochemischen Industrie, einschließlich Führungspositionen in den Bereichen Produktion, strategische Planung, Finanzen und Lieferkette.

Ledet ist seit Oktober 2022 Senior-Vizepräsident von O&P Americas und trägt die Verantwortung für die Produktion und den Vertrieb des Segments O&P Americas sowie für die Entwicklung künftiger Optionen für den Raffineriebetrieb in Houston. Zuvor war er Vizepräsident, Olefins & Feedstocks, und hatte eine Reihe von Führungspositionen im Geschäftssegment Advanced Polymer Solutions (APS), I&D und in der globalen Lieferkette sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa inne.

"Kim hat hervorragende Arbeit bei der Führung unserer I&D- und Raffineriegeschäfte geleistet und historisch hohe Ergebnisse erzielt. Ich freue mich, dass sie unsere Strategie als globale Leiterin von O&P, Raffinerie und Supply Chain weiter umsetzen wird. Aaron hat fantastische Arbeit bei der Leitung des O&P-Geschäfts in Nord- und Südamerika in einem herausfordernden Umfeld geleistet und verfügt über ein breites Spektrum an Führungserfahrung, unter anderem war er für die I&D Business Services verantwortlich. Ich freue mich darauf, dass er das I&D-Geschäft weiter vorantreiben wird", sagte Peter Vanacker, Vorstandsvorsitzender.

"Diese Veränderungen zeugen von einem erfolgreichen Nachfolgeplanungsprozess und unserer Fähigkeit, wichtige Talente in unserem Unternehmen zu halten und zu fördern", so Vanacker. "Ich weiß, dass sich diese beiden Führungskräfte unermüdlich auf das Wachstum und die Verbesserung unseres Kerngeschäfts konzentrieren und die Verpflichtungen und Werte unseres Unternehmens jeden Tag aufs Neue leben werden. Ich möchte Ken persönlich für seinen Beitrag während seiner Amtszeit danken und wünsche ihm alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben."

