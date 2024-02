Die chinesische Zentralbank hat in der Nacht den fünfjährigen Leitzins stärker als erwartet gesenkt, um die Lage am Immobilienmarkt zu beruhigen. Nach wie vor bestehen jedoch Zweifel, ob so die Probleme gelöst werden. Am Aktienmarkt blieb die erhoffte positive Reaktion aus. Der Ölpreis präsentiert sich dagegen weiterhin fest, Brent notiert am oberen Ende seiner Handelsspanne der vergangenen vier Monate. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...