Die Analysten von NuWays bestätigen die Hold-Empfhelung mit Kursziel 52,0 Euro für den Flughafen Wien. Die Gruppe startete mit einem zweistelligen Passagierwachstum stark in das Jahr, bemerkenswert ist für die Analysten das starke Wachstum der Wiener Fernreiseziele. Für die Zukunft gehen die NuWays-Experten davon aus, dass sich die starke Dynamik verlangsamt, da die starke Erholung im Geschäftsjahr 23 eine hohe Vergleichsbasis geschaffen habe. "Alles in allem erwarten wir für die nächsten Monate einen Rückgang der Passagierwachstumsraten auf niedrige einstellige Werte, mit einem durchschnittlichen Wachstum von 3,4 Prozent für das Geschäftsjahr 24e", so die Analysten. Die Berenberg-Analysten bestätigen die Kauf-Empfehlung für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...