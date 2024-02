MONT-SAINT-GUIBERT, Belgien (ots/PRNewswire) -OpenWay, ein erstklassiger internationaler Anbieter und Entwickler der digitalen Zahlungssoftwareplattform Way4 wurde von Juniper Research als Marktführer für digitale Walletlösungen anerkannt. Die Way4-basierte digitale Walletlösung Way4 ermöglicht es Banken, Zahlungsbearbeitern und ambitionierten Fintech-Unternehmen weltweit, umfassende PCI-konforme Zahlungsökosystem zu schaffen, die sowohl Karten- als auch Wallet-Dienstleistungen mit umfangreicher Funktionalität bieten. Dies stimmt mit der Vorhersage von Juniper Research überein, dass die weltweite Anzahl an Nutzern von digitalen Wallets von 3,7 Milliarden im Jahr 2023 auf 5,4 Milliarden im Jahr 2028 ansteigen wird.Juniper Research hat das digitale Way4-Wallet in die Top 5 der 15 digitalen Wallet-Plattformen gewählt. Die Bewertung der Anbieter basierte auf 10 Kriteriengruppen, einschließlich der Anzahl der unterstützten Zahlungs- und Überweisungsarten, das Maß an Innovation sowie den Geschäftsaussichten in der Zukunft.Das digitale Wallet Way4 bietet alle neuen Innovationen der Way4-Plattform. Dazu gehören das Wallet- und Kartenmanagement sowie verschiedene Rollen für E-Geld (Privatpersonen, Händler, Unternehmen und Vermittler). Es bietet Kredite, Darlehen, BNPL, schnelles Kundenonboarding, Tokenisierung sowie eine Vielzahl von Zahlungen und Überweisungen. Finanzinstitutionen profitieren von Streitfall- und Risikomanagement, Inkasso, Omnichannel-Management, Anti-Geldwäsche und Betrugsprävention, Integration von Fiat- und CBDC-/Digitalwährungsplattformen, flexibler Integration von Dienstleistungen Dritter, Clearing und Settlement, Datenanalyse und Berichterstattung. Way4 ist für seine starke Funktionalität, regelbasierte Flexibilität und datengestützte Personalisierung sowie APIs, Innovation, hohe Verfügbarkeit und Skalierbarkeit bekannt. Die Plattform ist PA-DSS- und PCI SSF-konform. Sie ist in verschiedenen Bereitstellungsmodellen verfügbar, einschließlich on-premise, cloudbasiert, als dedizierte SaaS und im Hybridmodus.OpenWay hat Kunden auf allen Kontinenten. Mit über 20 Technologie-Hubs gewährleistet das Unternehmen sowohl auf globaler als auch regionaler Ebene Expertise und bietet lokalen Support. Das umfangreiche Netzwerk ermöglicht eine schnelle Anpassung an regionale Besonderheiten von Dienstleistungen und Compliance, was zur globalen Attraktivität des digitalen Way4-Wallets beiträgt.Hans Van Buylaere, Geschäftsführer von OpenWay Nahost, erklärt: "Digitale Walletlösungen haben eine starke Entwicklung vom Nischenprodukt für den Zahlungsverkehr zum weltweit herrschenden Zahlungstool durchgemacht. Der aktuelle Markt fordert Angebote für integrierte Ökosysteme, die vielfältige Dienstleistungen basierend auf Konten, Karten, Wallets und jetzt auch Fiat- und Digitalwährungen bieten. Mit Way4 ist OpenWay ein Vorreiter in der Bereitstellung solch umfassender Lösungen. Unseren Auftrag, die Entwicklung digitaler Wallets anzuführen, verfolgen wir weiterhin und ein gutes Beispiel dafür sind Kunden wie SmartPay in Asien, das innerhalb von vier Jahren mithilfe des digitalen Way4-Wallets sprunghaft auf 40 Millionen Kunden angestiegen ist."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2295620/Juniper.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/openway-ist-laut-juniper-research-weiterhin-fuhrend-im-bereich-digitale-wallet-softwareplattformen-fur-banken-und-fintech-unternehmen-302065261.htmlPressekontakt:Olena Bilenka,marketing@openwaygroup.com,+380983113399Original-Content von: OpenWay Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173529/5717877