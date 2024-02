München (ots) -- Neue Doppelfolgen mit den Wollnys- Planung einer Vierfach-Taufe und eine bevorstehende Hochzeit- Ab Mittwoch, den 06. März 2024, immer mittwochs, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEIDie Wollnys kehren zurück auf die TV-Bildschirme: Deutschlands beliebteste Großfamilie sorgt in der 16. Staffel für noch mehr Spannung. Der Lebensmittelpunkt für Familienoberhaupt Silvia, ihren Lebensgefährten Harald, Silvias Töchtern, deren Partnern sowie sieben Enkelkindern ist das Haus in Ratheim. Es wird eine Vierfach-Taufe geben, eine Hochzeit geplant und Eifersucht spielt ebenfalls eine Rolle. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" läuft ab dem 6. März 2024, immer mittwochs, um 20.15 Uhr, bei RTLZWEI.Die neue Staffel startet direkt mit einer Herausforderung: Eine Hitzewelle sowie Stromausfälle im Ferienhaus in der Türkei, in Ilica, machen der Familie zu schaffen. Ohne Strom und funktionierender Klimaanlage ist auch die Erwärmung der Babyflaschen für die Kleinsten, die neugeborene Hope und ihren Cousin Aurelio, nicht möglich und stellt die Großfamilie im Alltag vor Schwierigkeiten.Zurück in Deutschland plant die Familie gleich mehrere Familienfeiern parallel: Hope Angel soll zusammen mit den Kindern von Lavinia und Tim sowie dem Sohn von Loredana und Servet getauft werden. Für die Planung der Vierfach-Taufe bedarf es genügend Vorbereitungszeit, und als wäre diese Herausforderung nicht Stress genug, kommt es auch noch zu Streitereien zwischen den Schwestern. Inmitten des Chaos planen zudem noch Lavinia und Tim ihre standesamtliche Hochzeit. Die Beiden möchten sich im November das Jawort geben und alle Wollny-Familienmitglieder fiebern bereits auf diesen Tag hin. Übernimmt sich das Paar bei der Planung von zwei großen Familienfeiern so kurz nacheinander?Estefania und Ali hadern derweil mit der Fernbeziehung zwischen Deutschland und der Türkei. Zusätzlich hält die Eifersucht die 21-Jährige fest im Griff. Da Ali noch auf sein Visum wartet, scheint auch ein dauerhaftes Zusammenleben in Deutschland bis auf Weiteres unmöglich. Kann ihre Liebe dieser Belastung standhalten?Die Sendung wird von Yellowstone Productions GmbH produziert. Ausstrahlung ab 6. März 2024, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Die Wollnys"Bei den Wollnys leben 16 Menschen unter einem Dach ihren ganz persönlichen Traum von einer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Vor allem für Familienoberhaupt Silvia Wollny ist das eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die täglichen Herausforderungen des Lebens gemeinsam.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5717865