China senkt seine Zinsen für 5-jährige Immobilien-Kredite - in der Hoffnung, die bereits geplatzte Immobilien-Blase irgendwie doch am Leben zu halten. Aber das dürfte kaum gelingen: eine geplatzte Immobilien-Blase wieder aufzublähen ist kaum manchbar - das ginge nur, wenn die Immobilienpreise wieder deutlich steigen würden (was sich nicht abzeichnet). Die Amerikaner hingegen haben ihre Blase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...