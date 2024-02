Die Polizei warnt von einer Betrugsmasche im Internet, bei der "traumhafte" Festgeldzinsen versprochen werden. Die Vorgehensweise der Betrüger:innen ist nur schwer zu durchschauen. So schützt du dich. Die Zinsen sind (noch) hoch, doch wer sich diesen Vorteil langfristig sicher will, denkt jetzt vielleicht daran, Geld lieber auf ein Festgeldkonto umzuschichten. Schließlich haben die Notenbanken bereits signalisiert, dass sie ihre Zinspolitik in diesem ...

