Linz (www.anleihencheck.de) - Die Chinesische Zentralbank (Bank of China) belässt den Leitzins bei 2,5%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Zuge der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr seien die Reiseausgaben im Vergleich zum Jahr 2019 um 7,7% gestiegen. Die Pro-Kopf Verbraucherausgaben seien im Vergleich zu Vorpandemiezeiten hingegen gesunken. Politische Interventionen zur Förderung des Inlandskonsums seien momentan dringend notwendig, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. ...

