Baltimore (www.anleihencheck.de) - Die Schwellenländer sind für dieses Jahr gut aufgestellt, so Euart MacKerron, Research Analyst bei Aegon Asset Management.Nach einem erfolgreichen vergangenen Jahr seien positive Renditen für EMD sehr wahrscheinlich. In den meisten Schwellenländern würden robustes Wachstum, Desinflation und geldpolitische Lockerungstendenzen an Schwung gewinnen und eine äußerst solide Grundlage für die EMD-Performance in diesem Jahr bilden. Die Entscheidung der US-Notenbank im Dezember, ihren Zinserhöhungszyklus zu beenden, werde das Wachstum durch eine Lockerung der Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf unterstützen. Die Inflation in den USA zeige Anzeichen einer Abschwächung, was diesen Schritt noch sinnvoller werden lasse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...