ENCAVIS präsentiert auf der "E-world energy & water" bereits heute die "Supply Solutions" von morgen

Hamburg/Essen, 20. Februar 2024 - Der im MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) ist seit heute erstmalig mit einem eigenen Stand auf der Leitmesse der Europäischen Energiewirtschaft, der ‚E-world energy & water' in Essen vertreten. Sonne und Wind gibt es im Überfluss und ENCAVIS macht sie zum Antrieb einer nachhaltigen Welt. Wir haben es in der Hand, langfristig nachhaltig mit unser aller Ressourcen umzugehen und dabei als Gesellschaft und Wirtschaft weiter zu wachsen. Die direkte Nachfrage von Industriekunden nach grünem Strom nimmt verstärkt zu. Gewerbliche Immobilienbesitzer und andere Investorengruppen, aber auch Stadtwerke und kommunale Versorgungseinrichtungen suchen zunehmend nach grünen Investments. Die "Supply Solutions" der ENCAVIS bieten zukünftig die Energieversorgung aus einer Hand an. Mit Langfrist- als auch Kurzfrist-Stromabnahmeverträgen (Power Purchase Agreements, PPAs) in Kombination mit einer Beschaffungsstrategie, die auf einer in Echtzeit opimierten Verbrauchs-prognose der Kunden basiert sowie passgenauer Batteriespeicherlösungen, bietet ENCAVIS seinen Kunden bereits heute die Energie-Voll-Versorgung von morgen an. ENCAVIS leistet seinen Beitrag zum starken Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten auf Basis Erneuerbarer Energien durch die Realisierung rentabler und risikoarmer Projekte. Dabei verfolgt der Konzern das Ziel, mittels weitestgehender Standardisierung der Projekte und Verträge, durch eine Weiterentwicklung der bisher erreichten Digitalisierung und weiterer Effizienzmaßnahmen die Wind- und Solarparks so effizient wie möglich zu betreiben. Die neuen Parks werden dabei allein auf der Basis privatwirtschaftlicher Verträge, sogenannter PPAs profitabel betrieben, ganz ohne Subventionen. "Die Energiewende, sprich die Transformation unserer Energieerzeugung insgesamt muss ein Business Case sein. Als Unternehmen optimieren wir konsequent unsere Geschäftsmodelle und investieren in nachhaltige Prozesse und Lösungen. Wir, und damit meine ich nicht nur die Industrie sondern auch die Politik und zwar parteiübergreifend, müssen die Energiewende so gestalten, dass sie die gesamte Gesellschaft und die Wirtschaft mitnimmt und für alle erfolgreich wird", richtet Dr. Christoph Husmann, Sprecher des Vorstands und CFO der Encavis AG, seinen Appell an die Politik und ergänzt eindrücklich: "Unser wirtschaftliches Überleben als Standort hängt auch davon ab, ob es uns gelingt, dieses Ziel zu erreichen. Wir müssen uns von nachfolgenden Generationen daran messen lassen." Als Renewable Powerhouse ebnet ENCAVIS den Weg in eine grüne Zukunft mit seinen rund 220 Solarparks und rund 100 Onshore-Windparks in 12 Ländern Westeuropas, die heute schon rund 1,3 Millionen Tonnen klimaschädliches CO 2 pro Jahr einsparen. Die Entwicklungsprojekte respektive fertigen Anlagen befinden sich grundsätzlich in geografischen Regionen, die sich durch stabile wirtschaftspolitische Umfeldbedingungen und verlässliche Investitions- und Rahmenbedingungen auszeichnen. So geht Zukunft! Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungs-kapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,6 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern mehr als 1,0 GW an Kapazitäten im Bau, davon rund 690 MW im Eigenbestand. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

