Dieser junge Meme-Coin könnte der nächste Solana-Hit werden und sogar BONK vom Thron stoßen

Meme-Coins sind bei vielen Krypto-Anlegern beliebt, locken sie doch mit dem Versprechen auf schnelle Gewinne und hohe Renditen. Natürlich bergen sie auf Grund dieser hohen Volatilität auch immer ein gewisses Risiko, doch mit etwas Recherche lassen sich schnell Projekte identifizieren, die tatsächlich ein großes Potenzial bieten. Zuletzt könnten auf der Solana-Blockchain verschiedene Meme-Coins wie BONK oder Dogwifhat (WIF) für Furore sorgen. Nun scheint es allerdings so, als ob der neue Smog Coin ($SMOG) den bisherigen König vom Thron stoßen könnte. Wir verraten, welche Argumente für diesen Meme-Token sprechen.

Smog-Token gewinnt über 111 % innerhalb einer Woche

Solana-Meme-Coins erfahren derzeit einen starken Hype in der Krypto-Welt und können mit besonders schnellen Kursanstiegen eine Vielzahl an Investoren überzeugen. Dieser Trend ist dabei vergleichsweise jung und begann mit der Geschichte von Bonk: Der Krypto-Token wurde bereits im Januar 2023 eingeführt, benötigte jedoch bis zum November 2023, um an Fahrt aufzunehmen. Seit seinem Launch ist der BONK-Preis um über 11.500 % gestiegen und konnte zeitweise sogar noch höhere Gewinne verzeichnen. Allerdings ist es in den letzten Wochen etwas ruhiger um den Meme-Coin geworden, da aktuell viele Krypto-Anleger auf der Suche nach jungen und frischen Projekten mit großem Potenzial sind.

Der Smog (SMOG) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Genau an dieser Stelle kann nun Smog ansetzen, denn der Meme-Coin, der ebenfalls auf der Solana-Blockchain basiert, macht aktuell vor allem auf verschiedenen Social-Media-Plattformen von sich reden. Alleine in der letzten Woche schaffte SMOG ein Plus von 111,83 % und ließ damit fast alle anderen Kryptowährungen hinter sich. So wird die Kryptowährung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 0,0687 US-Dollar gehandelt.

Allerdings begann die Erfolgsgeschichte von Smog nicht erst in der letzten Woche, sondern direkt zum offiziellen Launch am 09. Februar. So konnte der Meme-Coin direkt nach seiner Einführung eine erste Wertsteigerung von satten 714 % erreichen. Zum Vergleich dazu: BONK erreichte "nur" ein Plus von 384 % am Tag seiner Listung.

Jetzt frühzeitig in den $SMOG-Token investieren!

Marktkapitalisierung von Smog wächst stetig an

Die Liste der größten Meme-Coins wird unter anderem von CoinMarketCap geführt und zeigt, dass Dogecoin (DOGE) weiterhin unangefochten auf dem ersten Platz verweilt. Shiba Inu (SHIB) belegt den zweiten Platz, während BONK aktuell Platz Drei innehat. SMOG liegt derzeit noch auf Platz 17 mit einer Marktkapitalisierung von über 53,7 Millionen US-Dollar, doch scheint der Meme-Token derzeit eine Aufholjagd zu starten. So lag der Smog Token noch vor wenigen Tagen auf Platz 19 und könnte schon bald die Kryptowährung Snek ($SNEK) überholen. Gerade im Hinblick darauf, dass Smog noch ein äußerst junger Meme-Coin ist, ist diese Leistung beachtlich.

Got a couple spare minutes?



Not sure what to do with them?



Only one thing that comes to mind?



SMOG Quests on Zealy! https://t.co/FdRKZQ0TuhCrypto Altcoins Memecoins Binance Sol - SMOG (@SMOGToken) February 18, 2024

Der Hauptgrund für diesen rasanten Aufstieg in der Krypto-Welt dürfte die besondere Art und Weise sein, wie sich SMOG vermarktet. So wird ähnlich wie beim populären Bored Apes Yard Club eine Art FOMO erzeugt, indem nur Nutzer zu den AirDrops zugelassen werden, die sich vorher bewiesen haben. Hierzu müssen interessierte Krypto-Anleger zunächst über Zealy.io verschiedene Aufgaben (sogenannte Quests) erledigen, um so Punkte zu sammeln. Diese Punkte wiederum erlauben den Zugriff auf die AirDrop-Kampagne. Die Aufgaben selbst sind dabei unterschiedlich gestaltet und beinhalten zum Beispiel dem Folgen verschiedener Social-Media-Kanäle, dem Verbrennen von SMOG-Token, dem Durchlesen verschiedener Artikel oder dem Beantworten von Fragebögen.

So entsteht schon jetzt eine Community, die auf spielerische Art und Weise wachsen kann und gleichzeitig für ihr Engagement belohnt wird. So haben die als "Anwärter" bezeichneten Mitglieder bereits jetzt über 100.000 dieser Quests abgeschlossen.

Werde auch Du jetzt Anwärter bei Smog!

Investoren profitieren vom Smog-Staking

Zusätzlich zu den vielen verschiedenen Quests, die von den "Anwärtern" durchgeführt werden können, haben Krypto-Anleger auch die Möglichkeit, Smog einfach direkt zu kaufen und im offiziellen Staking-Pool anzulegen. Dieser verspricht aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 42 % und liegt damit weit über den Angeboten, die bei vielen älteren Kryptowährungen zu finden sind. Gleichzeitig erhalten Nutzer der Plattform, die SMOG über die offizielle Webseite staken, automatisch zusätzliche Punkte für kommende AirDrops.

Ein Blick auf die Tokenomics (siehe oben) verrät zudem, welche Strategie die Entwickler für eine langfristige Wertsteigerung des Tokens planen. So werden satte 50 % des gesamten Vorrats für verschiedene Marketing-Ideen eingesetzt. Weitere 35 % werden außerdem für die vielen AirDrops genutzt, die regelmäßig veranstaltet werden. Mitunter gibt es sogar spezielle Aktionen, die zusätzliche und unerwartete AirDrops mit sich bringen. Zuletzt wurde eine solche Aktion zum Beispiel für den Valentinstag gestartet.

Sollte Smog so rasant weiter wachsen können, wie dies bereits in den letzten Wochen der Fall war, dann könnte die Kryptowährung nicht nur bald in der Top 10 der Meme-Coins auftauchen, sondern sogar BONK ein wahrhaftiger Konkurrent werden. Es kann sich also durchaus lohnen, einen Blick in das offizielle Whitepaper zu werfen und sich möglichst umfassend mit dem SMOG-Token zu beschäftigen. Denn der Meme-Coin könnte schnell in unerwartete Höhen vordringen.

Noch heute in $SMOG investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.