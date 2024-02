Vaduz (ots) -



Das traditionelle Snowcamp der Stabsstelle für Sport fand in diesem Jahr vom 12. bis 16. Februar in Malbun statt. Die Teilnehmenden zwischen 12 und 17 Jahren durften ein vielseitiges Lager erleben. Skifahren, snowboarden, eislaufen, langlaufen, Trampolin springen und vieles mehr stand auf dem Programm. Ein Theaterbesuch inklusive Pizzaplausch und Fackellauf ergänzten die sportlichen Aktivitäten. Das schöne Wetter und die guten Pistenbedingungen leisteten ebenfalls ihren Beitrag zu einer gelungenen Woche. Einen grossen Dank an das Jugendhaus Malbun für die sehr gute Verpflegung und die angenehme Beherbergung. Die 22 Kinder und das Leiterteam werden die Woche sicher in guter Erinnerung behalten.



Die Stabsstelle für Sport organisiert jeweils im Winter als auch im Sommer ein Sportlager für Jugendliche. Das Sommerlager findet in diesem Jahr vom 8. bis 12. Juli in Tenero statt.



Pressekontakt:



Stabsstelle für Sport

Jürgen Tömördy

T +423 263 63 31

juergen.toemoerdy@llv.li



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100916196

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken