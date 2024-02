Heute im gabb: Um 11:51 liegt der ATX mit +0.14 Prozent im Plus bei 3398 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -1.06% ytd). Topperformer der PIR-Group sind S Immo mit +2.09% auf 15.11 Euro, dahinter Verbund mit +1.98% auf 64.25 Euro und Flughafen Wien mit +0.86% auf 49.575 Euro. Zum Vergleich der DAX: 17064 ( -0.11%, Ultimo 2023: 16751, 1.87% ytd). - News zu Kapsch TrafficCom, Strabag, Uniqa, Zumtobel, Research zu Flughafen Wien, DO & CO, Wienerberger- Nachlese: Fluggäste-Sujet, die wertvollsten Marken der Welt, Abbau Shorts- Unser Robot sagt: Do&Co, FACC, - Börsegeschichte 20.2.: Porr- Österreich-Depots: Der Markt plätschert lustlos vor sich hin- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.17% vs. last gabb, -0.63% ytd, +73.00% seit Start 2013 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...