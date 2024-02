Das französische Industriegas-Unternehmen Air Liquide hat am Dienstag die finalen Unternehmenszahlen für das Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. Das Zahlenwerk kommt an der Börse gut, hier mehr Details. Air Liquide vermeldete einen Nettogewinn von 3,08 Milliarden Euro gegenüber 2,76 Milliarden Euro im Vorjahr erzielt, was einem Ergebnis je Aktie von 5,90 Euro im Vergleich zu 5,28 Euro entspricht. Die Franzosen generierten dabei einen Umsatz von 27,61 Milliarden Euro gegenüber 29,93 Milliarden Euro im ...

