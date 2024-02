Die branchenweit erste Lösung, die Software und Daten für die Einhaltung von Gesetzen, Steuer- und Rechtsvorschriften in einer globalen Plattform vereint

Sovos, das "Always-on-Compliance"-Unternehmen gab heute die Einführung der Sovos Compliance Cloud bekannt, die branchenweit erste Lösung, die Software und Daten für die Einhaltung von Gesetzen, Steuer- und Rechtsvorschriften vereint und somit ein ganzheitliches Datensystem für globale Compliance bietet. Die Sovos Compliance Cloud ist das Ergebnis von mehr als acht Jahren Entwicklungsarbeit und hohen Investitionen in die eigene Entwicklung kombiniert mit der Integration der Cloud-Lösung in die gängigsten ERP-, P2P- und E-Commerce-Technologien und unter Einbeziehung von branchenführenden Lösungen aus aller Welt.

"Es ist an der Zeit, die Einhaltung von Steuervorschriften von einer Geschäftsanforderung zu einem Wachstumsfaktor zu machen", so Kevin Akeroyd, CEO von Sovos. "Sovos erkannte diese Notwendigkeit bereits vor fast einem Jahrzehnt und investierte in die Entwicklung der einzigen wirklich integrierten Compliance-Komplettlösung der Branche. Genauso wie Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) und Human Capital Management (HCM) sich von isolierten Einzellösungen zu ganzheitlichen Datenplattformen entwickelt haben, die einen enormen Geschäftswert freisetzen, leistet die Sovos Compliance Cloud das Gleiche für Steuern und Compliance."

Die Einführung der Sovos Compliance Cloud erfolgt in einer Zeit erhöhter Risiken und Ineffizienzen für Unternehmen, die versuchen, Compliance-Anforderungen mit einzelnen Lösungen zu erfüllen. Tatsächlich glauben 82 der Unternehmen, dass sie heute einem höheren steuerlichen Compliance-Risiko ausgesetzt sind als noch vor fünf Jahren (Quelle: Bloomberg), und 90 erwarten, dass ihre Compliance-bezogenen Kosten weiter steigen werden (Quelle: Accenture). Der Übergang zu einer vereinheitlichten Cloud verschafft Unternehmen eine größere Transparenz und mehr Skaleneffekte in ihrer Technologieinfrastruktur im gesamten Unternehmen das spart Zeit und Geld und verringert Risiken.

Die Sovos Compliance Cloud hilft CFOs und CIOs auch dabei, ihre bestehenden Investitionen zu maximieren, indem sie eine Integration in ein umfassendes Ökosystem von Partnern und Technologieanbietern bietet. Aktuell verfügt das Unternehmen über mehr als 75 eingebettete Integrationen in die wichtigsten ERP-, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltungssysteme sowie über 425 Konnektoren im Sovos App Marketplace. Dies bedeutet, dass Unternehmen ihre bestehende Infrastruktur nicht kostspielig anpassen oder ersetzen müssen, um eine genauere Steuereinhaltung und -berichterstattung zu gewährleisten.

Die Compliance Cloud von Sovos wird in diesem Jahr mehr als sechs Milliarden Steuer- und E-Invoicing-Transaktionen in über 80 Ländern ermöglichen. Die Sovos Compliance Cloud ist die skalierbarste und sicherste globale Compliance-Lösung, die jemals für moderne Unternehmen eingeführt wurde.

"Compliance ist jetzt Bestandteil der Transaktion, was ihre Bedeutung erhöht und Unternehmen dazu veranlasst, über die bloße Erfüllung einer Mindestanforderung hinauszuschauen. Das Ziel ist nun eine globale Betrachtungsweise der Compliance mit einer einzigen Datenquelle, die es ihnen ermöglicht, umsetzbare Geschäftsinformationen zu erzeugen", sagt Kevin Permenter, Research Director, Financial Applications, IDC.

Eine neue Plattform für moderne Compliance

Die Sovos Compliance Cloud ist die einzige Plattformlösung, die den fünf Grundprinzipien moderner Compliance entspricht und Unternehmen folgende Möglichkeiten bietet:

Verbindung mit relevanten internen und externen Daten und Systemen, einschließlich jeder staatlichen Steuerbehörde, über das Sovos Compliance Network

mit relevanten internen und externen Daten und Systemen, einschließlich jeder staatlichen Steuerbehörde, über das Identifikation aller Parteien einer Transaktion oder Verpflichtung und Identitätsprüfung, über die Sovos Identity -Lösung;

aller Parteien einer Transaktion oder Verpflichtung und Identitätsprüfung, über die -Lösung; Sicherstellung , dass jede Transaktion akkurat und konform ist, über Sovos Tax Determination for VAT SUT , Sovos Tax Withholding , Sovos eInvoice und Sovos Shipping

, dass jede Transaktion akkurat und konform ist, über , , und Meldung jeder Transaktion oder Steuerpflicht und korrektes Einreichen während die Übereinstimmung zwischen Geschäftsunterlagen und den Steuerbehörden gewährleistet wird, über Sovos Tax Information Reporting und Sovos Filing

jeder Transaktion oder Steuerpflicht und korrektes Einreichen während die Übereinstimmung zwischen Geschäftsunterlagen und den Steuerbehörden gewährleistet wird, über und Analyse und Ableitung von Daten aus sämtlichen Transaktionen und Steuern, um mithilfe einer holistischen Lösung Risiken zu mindern und Muster zu erkennen, die Geschäftsveränderungen zeigen, über die Sovos Intelligence-Lösungen.

Die Sovos Compliance Cloud bietet umfassende Funktionen, die den gesamten Bedarf eines globalen Unternehmens abdecken und sicherstellen, dass Unternehmen korrekte Angaben zu den Einkünften von Mitarbeitern, Lieferanten und Partnern machen. Die Steuerermittlung, -einreichung und -berichterstattung für die Mehrwertsteuer (MwSt), die kontinuierliche Steuerkontrolle und die Verkaufsverbrauchssteuer ermöglicht genaue Berechnungen in mehr als 19.000 Steuergebieten weltweit.

Über Sovos

Sovos ist ein globaler Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Steuern, Compliance und Trust, die es Unternehmen ermöglichen, sich in einer zunehmend regulierten Welt sicher zu bewegen. Unsere skalierbaren, IT-gestützten Lösungen wurden speziell für konstante Compliance entwickelt und erfüllen die Anforderungen einer sich ständig weiterentwickelnden und komplexen globalen Regulierungslandschaft. Die Cloud-basierte Softwareplattform von Sovos bietet ein unvergleichliches Maß an Integration mit Geschäftsanwendungen und staatlichen Compliance-Prozessen.

Mehr als 100.000 Kunden in über 100 Ländern darunter die Hälfte der Fortune 500 verlassen sich auf Sovos zur Erfüllung ihrer Compliance-Anforderungen. Sovos verarbeitet jährlich mehr als drei Milliarden Transaktionen in 19.000 Steuergebieten weltweit. Gestärkt durch ein robustes Partnerprogramm mit mehr als 400 Mitgliedern bietet Sovos ein unvergleichliches globales Netzwerk für Unternehmen in verschiedenen Branchen und Regionen. Sovos wurde 1979 gegründet und gehört Hg and TA Associates. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in ganz Amerika und Europa. Weitere Informationen finden Sie unter https://sovos.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

