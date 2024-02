Am Dienstag zeigte sich der DAX nach einem zurückhaltenden Wochenstart erneut leicht schwächer. Gegen Mittag stand ein Minus von 0,18 Prozent zu Buche, womit der Leitindex bei 17.061,05 Punkten notierte.Trotz der Annäherungsversuche an die nahezu historische Marke von 17.200 Punkten fehlt es momentan an Dynamik und klaren Impulsgebern für weitere Kursgewinne. Andererseits scheint sich die signifikante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...