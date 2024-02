© Foto: picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg



Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Schätzungen für das operative Ergebnis des Autoherstellers angehoben. In der Folge steigt auch das Kursziel für die Volkswagen-Aktie.Die Goldmänner haben das Ziel für die Volkswagen-Aktie von 139 Euro auf 146 Euro angehoben, während die Bewertung auf "Neutral" unverändert bleibt. Das neue Kursziel entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp 24 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau. Goldman-Analyst George Galliers hebt in einem aktuellen Bericht vom Dienstag hervor, dass die Januar-Auslieferungszahlen des Fahrzeugherstellers einen starken Start ins Jahr anzeigen, was insbesondere auf das erfolgreiche Geschäft in China zurückzuführen sei. Für …