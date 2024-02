Die deutschen Versicherer sind bisher stabil durch die Krisen der vergangenen Jahre gekommen - trotzdem bleiben die Herausforderungen weiterhin groß. Die Aufsichtsbehörden nehmen derweil Cyber- und Klimarisiken in den Fokus, heißt es in einer neuen GDV-Publikation. Die Versicherungswirtschaft hat die Herausforderungen der vergangenen Jahre bisher stabil bewältigt. Die nationalen und europäischen Aufsichtsbehörden bewerten die derzeitige Situation als etwas günstiger wie zuvor, heißt es in einer ...

