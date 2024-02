© Foto: Tarik Haiga on Unsplash



Chinas Währungshüter haben den Hypotheken-Referenzzinssatz um 25 Basispunkte gesenkt. Das ist deutlich mehr als erwartet. An den asiatischen Börsen sorgte die Zinssenkung dennoch kaum für Impulse. Der Zinssatz für fünfjährige Kredite (LPR) wurde um 25 Basispunkte auf 3,95 Prozent von zuvor 4,20 Prozent gesenkt - die bisher größte Zinssenkung des LPR. Der Zinssatz für einjährige LPRs wurde jedoch bei 3,45 Prozent belassen. In China orientieren sich die meisten bestehenden und neu gewährten Kredite am einjährigen LPR, während der Zinssatz für fünfjährige Kredite die Hypothekenpreise beeinflusst. "Das ist das deutlichste Signal. Mit anderen Worten, der größte Zinssenkungszyklus der Geschichte …