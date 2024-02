NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die B-Aktie von Volvo auf "Neutral" belassen. Trotz des Rückgangs der Nachfrage nach schweren Nutzfahrzeugen in der EU und Nordamerika sehe er immer noch Chancen bei Daimler Truck, Paccar und dem Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Nutzfahrzeughersteller verfügten weiterhin über einen hohen Auftragsbestand, doch im zweiten Halbjahr drohe eine nachlassende Konjunkturdynamik. Der Experte sieht Selbsthilfepotenzial vor allem bei Daimler Truck als seinem bevorzugten Wert für 2024, aber auch bei Traton, Iveco und Knorr-Bremse./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2024 / 21:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000115446

