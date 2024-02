Fresenius Medical Care (FME) hat im Geschäftsjahr 23 ein robustes Umsatzwachstum von währungsbereinigten 5% erzielt und liegt damit im Rahmen der Erwartungen. Das Unternehmen macht weiterhin große Fortschritte bei der Umsetzung seines strategischen Plans. Im Laufe des Jahres schloss FME die Umwandlung in eine deutsche Aktiengesellschaft ab, führte sein Programm zur Steigerung der betrieblichen Effizienz durch und optimierte sein Portfolio durch die Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden und verwässernden Aktivitäten. Darüber hinaus reduzierte FME die Nettoverschuldung um 11% gegenüber dem Vorjahr auf 10,8 Mrd. EUR, wobei der FCF im Jahresverlauf verbessert wurde. Der Vorstand schlägt eine Dividende von EUR 1,19 pro Aktie vor, was einer Erhöhung von 6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Analysten von AlsterResearch haben die Zahlen und den Ausblick in das Modell von AlsterResearch eingearbeitet. Gleiches gilt für das langfristige Ziel einer EBIT-Marge von mindestens 10%. Da die Annahmen weitgehend mit den Schätzungen von AlsterResearch übereinstimmen, bestätigen die Analysten ihr Kursziel von EUR 39,00 und stufen die Aktie weiterhin mit HALTEN ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fresenius%20Medical%20Care





