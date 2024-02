Nachdem sich die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) in den letzten Handelstagen bei etwa 22 € stabilisieren konnte, geht es am Dienstagmorgen um über -3% für den chinesischen Autohersteller bergab. Produziert BYD keine guten Nachrichten mehr? BYD vorgestellt BYD ("Build your dreams") ist ein chinesischer Mischkonzern, der vor allem im Bereich der Herstellung von Akkumulatoren und Automobilen tätig ist. Der im chinesischen Shenzhen ansässige Konzern stieg 2023 ...

