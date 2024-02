Fresenius-Tochter FMC: "2024 wird ein Jahr mit beschleunigtem Ergebniswachstum"

Werbung







Fresenius Medical Care AG ist ehrgeizig und möchte auf seinem mittelfristigen Margenziel näherkommen. Nach einem Jahr mit überbetroffenen Zielen ist die Firma für die Zukunft optimistisch.



Der Dialysespezialist hat in den Corona-Jahren mit einigen Stellenstreichungen und der Schließung mancher Kliniken reagiert. FMC hat nun von ihren Einsparungen und dem Anstieg der Produktivität profitiert. Nur drei Jahre später hat das Unternehmen den Umsatz auf 19,45 Mrd. Euro stabilisiert und damit die Prognosen getroffen. Der Konzern schlägt der Hauptversammlung eine Dividende von 1,19 EUR vor - ein leichter Anstieg gegenüber 1,12 EUR aus dem Vorjahr.



Mit der Umsetzung des neuen globalen Betriebsmodells soll das operative Ergebnis im laufenden Jahr zwischen fünf und zehn Prozent steigen. Dennoch könnte dies sich auch aufgrund der Währungs- und Sondereffekte ändern. Nach anfänglichen Gewinnen von rund vier Prozent notiert die Aktie am Vormittag aber wieder auf dem Niveau vom Vortag.









