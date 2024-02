DJ PTA-Adhoc: Jost AG: Die Jost AG kann über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 berichten. - Dividendenzahlung vorgesehen

Lauf (pta/20.02.2024/12:47) - Die Jost AG konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 die gesetzten Ziele voll erreichen. Getragen von einer Steigerung der Erlöse um rund 20% auf rund 1,5 Mio. EUR gelang es nach den coronabedingten Verlustjahren wieder ein respektables Ergebnis auszuweisen, das Ergebnis nach Steuern liegt bei rund 130 TEUR. Zudem hat die Gesellschaft im Berichtsjahr doch erheblich in die Stabilisierung der Marke und Wachstum insbesondere im Geschäftsfeld Personalvermittlung investiert. Vorstand und Aufsichtsrat werden deshalb für die im Juli geplante HV wieder die Ausschüttung einer Dividende vorschlagen. Auch für das laufende Geschäftsjahr ist das Management optimistisch und erwartet eine moderate Steigerung der Erlöse und auch des Jahresüberschusses.

Die Jost AG

Die Jost AG mit Sitz in Lauf bei Nürnberg ist ein Dienstleistungsunternehmen im M&A-Geschäft. Das Unternehmen begleitet Steuerberatungskanzleien und mittelständische Unternehmen in Deutschland und Österreich bei der Regelung ihrer Nachfolge und unterstützt den Generationenwechsel. Des Weiteren vermittelt die Jost AG die passenden Fach- und Führungskräfte im Steuerfach. Seit 1999 ist die Jost AG börsennotiert. Rückfragen von Medienvertretern bitte an die Investor Relations Abteilung der Jost AG. Sie erreichen uns telefonisch unter 09123/179-0 oder via Mail an info@jost-ag.com.

Aussender: Jost AG Adresse: Nürnberger Straße 18, 91207 Lauf Land: Deutschland Ansprechpartner: Alexander Jost Tel.: +49 9123 179-141 E-Mail: a.jost@jost-ag.com Website: www.jost-ag.com

ISIN(s): DE0006216401 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

