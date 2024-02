Unterföhring (ots) -- Neues Sky Cinema Channel Portfolio ab 11. April- Der Sky Cinema Relaunch beinhaltet die Neuausrichtung auf fünf lineare Filmsender: Sky Cinema Premiere, Sky Cinema Classics, Sky Cinema Action, Sky Cinema Family und Sky Cinema Highlights- Klar kuratierte Channel-Profile mit vielen Blockbustern für ein noch entspannteres Filmvergnügen- Ausrichtung auf veränderte Sehgewohnheiten der Sky Kunden: die gesamte Filmvielfalt jederzeit auf AbrufUnterföhring, 20. Februar 2024 - Sky steht für ein unvergleichliches Filmangebot und zeigt die meisten Kino-Highlights früher als jeder andere Subscription-Anbieter im Markt. Um einer stetig wachsenden On-Demand Nutzung und dem gleichzeitigen Wunsch maßgeschneiderter Kuratierung gerecht zu werden, optimiert und vereinfacht Sky Deutschland zum 11. April die Struktur der Sky Cinema Sender. Sämtliche bisherigen Filminhalte werden konzentriert auf fünf linearen Channels ausgestrahlt. Dadurch erhält Sky Cinema ein thematisch geschärftes Sender-Profil, um die Lieblingsfilme noch schneller zu finden.Das neue Channel Portfolio im Überblick:- Sky Cinema Premiere HD: Heimat der neuesten Filmhighlights, darunter zum Start "Kandahar" oder "Manta Manta - Zwoter Teil"- Sky Cinema Classics HD: Die besten Filme aus mehreren Jahrzehnten - zum Start sind das Titel wie "Spiel mir das Lied vom Tod", "Hatari" oder "Ben Hur"- Sky Cinema Action HD: Filmhighlights mit den Schwerpunkten Action, Thriller, Crime und Horror- Sky Cinema Family HD: Entertainment für die ganze Familie, tagsüber Filme für die Kleinen und abends Drama, Comedy und Spannung für die Erwachsenen- Sky Cinema Highlights HD: Vielseitige Film-Specials und Pop-up Channels, sowie Kinohits der letzten 25 JahreSky richtet sein Filmangebot fokussierter auf die veränderten Sehgewohnheiten der Kunden aus und so steht die gesamte Filmvielfalt verstärkter auf Abruf bereit. Auch weiterhin verknüpft Sky Q die lineare und On-Demand Nutzung mit zusätzlichen Funktionen wie die "Restart"-Funktion, um einen bereits laufenden Film auf einem linearen Sky Cinema Sender noch einmal von vorne zu starten.Die fünf neuen Sky Cinema Channels sind alle mit dem Cinema-Paket auf Sky erlebbar. Dieses beinhaltet auch weiterhin den Warner TV Channel sowie den kostenlosen Zugang zum Streaming-Service Paramount+ für noch mehr Filmhighlights und Hit-Serien. Alternativ sind die neuen Channels und das Filmpaket auch mit dem Streamingservice WOW und einem Serien- und Film-Abo aufrufbar.Michaela Tarantino, Vice President Cinema und Sky Store bei Sky Deutschland: "Unsere Zuschauer haben die Freiheit, selbst zu bestimmen, ob sie ihren nächsten Film per Abruf schauen oder sich durch unsere beliebten Sky Cinema Sender unterhalten lassen. Mit der verbesserten Senderstruktur folgen wir genau diesem Trend, geben der Nutzung auf Abruf noch mehr Raum und fokussieren uns auf fünf lineare Filmchannels für eine höhere Hitdichte und somit eine bessere Auffindbarkeit der Inhalte."Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5718180