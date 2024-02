© Foto: Matthias Balk - dpa



Mega-Rückruf bei Mercedes-Benz: Weltweit müssen rund eine Viertelmillion Fahrzeuge in die Werkstatt. Die Aktie legt daraufhin den Rückwärtsgang ein. Die Hintergründe. Mercedes-Benz startet einen weltweiten Rückruf für rund 250.000 Fahrzeuge. Von der Rückrufaktion sind verschiedene Fahrzeugmodelle des Baujahrs 2023 betroffen, nachdem das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) vor Risiken wie Motoraussetzern und Brandgefahr gewarnt hatte, so die dpa. Betroffen sind laut KBA die Modelle AMG GT, C-Klasse, CLE, E-Klasse, EQE, EQS, GLC, S-Klasse und SL des Baujahres 2023. In Deutschland müssen voraussichtlich mehr als 37.000 Fahrzeuge in die Werkstätten. Ein Vertreter von Mercedes-Benz erklärte, dass …