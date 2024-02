Die aktuellen Wirtschaftsnachrichten mit Michael Weyland

Thema heute: Aktuelle Untersuchung: Finanztip empfiehlt drei leistungsstarke Haftpflichttarife für kleines Geld

Eine Privathaftpflicht zählt zu den wichtigsten Versicherungen. Sie schützt vor Schäden in Millionenhöhe. Der Geldratgeber Finanztip hat sich in einer aktuellen Untersuchung über 100 leistungsstarke Tarife näher angeschaut. Das Ergebnis: Die Finanztip-Redaktion empfiehlt drei Tarife, die sehr gute Leistungen für günstiges Geld bieten.

Knapp jeder Fünfte in Deutschland hat keine Privathaftpflicht. Das zeigt eine YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2023. "Die Privathaftpflicht ist deshalb so wichtig, weil sie einspringt, wenn ich einer Person einen Schaden zufüge", erklärt Henriette Neubert, Versicherungs-Expertin bei Finanztip. "Das kann schnell in die Millionen gehen, etwa, wenn die geschädigte Person wegen mir nicht mehr arbeiten kann." Guten Versicherungsschutz gibt es schon für 30 bis 50 Euro im Jahr.

Wichtig für Versicherte ist eine hohe Deckungssumme von mindestens 50 Millionen Euro und eine "Forderungsausfallklausel". Letztere funktioniert wie eine umgekehrte Haftpflichtversicherung: Erleidet man einen Schaden, für den der Verursacher nicht aufkommen kann, übernimmt die eigene Versicherung die Kosten.

Drei Tarife bieten aktuell gute Leistungen für wenig Geld

Finanztip empfiehlt grundsätzlich, eine Selbstbeteiligung von 150 Euro zu wählen. Dadurch lässt sich der Versicherungsbeitrag senken. In der aktuellen Finanztip-Untersuchung schnitt am besten der Tarif "Relax" von Friday ab. Ebenfalls sehr gut bewertet sind "Einfach Besser" der Haftpflichtkasse und "T23-Optimum" der Degenia.

Mit Selbstbeteiligung lag der Tarif "Relax" von Friday preislich in allen Bereichen ganz vorne: "Familien zahlen etwa 50 Euro im Jahr", sagt Neubert. "Bei Paaren sind es weniger als 40 Euro, Singles zahlen 32 Euro im Jahr." Besonders günstig ist der Tarif für Seniorinnen und Senioren. "Einfach Besser" der Haftpflichtkasse schnitt vor allem für Familien preislich gut ab - weniger als 50 Euro im Jahr kostet in diesem Tarif der Schutz. Der Tarif "T23-Optimum" der Degenia bietet mit 40 Euro im Jahr vor allem Alleinerziehenden günstige Beiträge.

Drohnen und Photovoltaik-Anlagen mitversichern

Für die genannten Jahresbeiträge lassen sich auch Photovoltaik-Anlagen, kleinere Bauarbeiten am Wohneigentum und Drohnen mitversichern. "Wer eine Drohne privat nutzt, sollte prüfen, ob diese in der Privathaftpflichtversicherung mitversichert ist", rät Neubert. "Sind Drohnen nicht in den Versicherungsbedingungen enthalten, sollte eine schriftliche Bestätigung bei der Versicherung erfragt werden. Diese sollten Versicherte gut aufbewahren." Bei den Empfehlungen von Finanztip sind Drohnen bis fünf Kilogramm mitversichert.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.