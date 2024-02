Thyssenkrupp Nucera-Turbos mit 89%-Chance bei Kursanstieg auf 18 Euro

thyssenkrupp nucera (DE000NCA0001), die Wasserstoff-Tochter von thyssenkrupp, berichtete am 13.2. zum ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2023/2024 und übertraf die Erwartungen der Analysten: Die Umsätze legten auf das Rekordniveau von 208,2 Mio. Euro zu - ein Plus von 30,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 34,2 Prozent über dem Vorjahr. Zwar ist dem die Bruttomarge deutlich über die Schätzungen steigern. Zwar wurden ein minimal negatives EBIT und eine ebensolche EBIT-Marge gemeldet, diese fielen jedoch besser als erwartet aus und sind auf Investitionstätigkeit zurückzuführen. Das Management bekräftigte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr und erwartet ein Wachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich; unterstützt durch einen Auftragsbestand von 1,3 Mrd. Euro. Allerdings sollten auch die Anlaufkosten für den Aufbau der Kapazitäten in den kommenden Quartalen noch das EBIT belasten.

Call-Optionsschein mit Strike bei 17 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Thyssenkrupp-Nucera-Aktie mit Basispreis 17 Euro, Bewertungstag 20.12.24, BV 1, ISIN: DE000SU792M2, wurde beim Thyssenkrupp-Nucera-Aktienkurs von 15,90 Euro mit 2,44 - 2,48 Euro gehandelt.

Kann der Aktienkurs innerhalb der nächsten 30 Tage auf 18 Euro zulegen, dann wird der handelbare Preis des Calls auf 3,6 Euro (+44 Prozent) steigen. Da die implizite Volatilität sehr hoch ist, sind nicht nur Zeitwertverluste, sondern auch Risiken aus sinkender Volatilität zu berücksichtigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 13,9122 Euro

Der Morgan-Stanley-Open End Turbo-Call auf die Thyssenkrupp-Nucera-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 13,9192 Euro, BV 0,1, ISIN:DE000ME8WT70, wurde beim Thyssenkrupp-Nucera-Kurs von 15,97 Euro mit 0,229 - 0,237 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Thyssenkrupp-Nucera-Aktie auf 18 Euro innerhalb der nächsten vier Monate wird der innere Wert des Turbo-Calls bei ca. 0,45 Euro (+89 Prozent) liegen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 12,994 Euro

Der Open End Turbo Call auf die Thyssenkrupp-Nucera-Aktie von HSBC mit Basispreis und KO-Marke bei 12,994 Euro (unter dem Allzeittief), BV 1, ISIN: DE000HS2EW40, wurde beim Thyssenkrupp-Nucera-Aktienkurs von 15,96 Euro mit 3,07 - 3,12 Euro taxiert.

Wenn die Thyssenkrupp-Nucera-Aktie bis Mitte Juni auf 18 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,77 Euro (+52,8 Prozent) erhöhen - sofern die Aktie nicht vorher auf oder unter die KO-Marke fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Thyssenkrupp-Nucera-Aktien oder von Hebelprodukten auf Thyssenkrupp-Nucera-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: hebelprodukte.de