Der polnische Ladehardware-Hersteller Ekoenergetyka hat einen großen Auftrag vom skandinavischen Busbetreiber Nobina erhalten. Dieser umfasst insgesamt bis zu 140 Ladegeräte für vier Busdepots in Schweden. Im Rahmen des Auftrags wird Ekoenergetyka nach eigenen Angaben Ladesäulen des Typs Axon Easy mit 120 kW bzw. 180 kW Leistung nach Schweden liefern. Das polnische Unternehmen wird die Ladeinfrastruktur noch in diesem Jahr in vier Busdepots in Stockholm ...

