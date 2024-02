Der Euro hat am Dienstag seine Erholung vom Kursrutsch in der Vorwoche beschleunigt fortgesetzt. Die Gemeinschaftswährung übersprang am Vormittag die Marke von 1,08 Dollar und erreichte bei 1,0809 Dollar den höchsten Stand seit Anfang Februar. Zuletzt notierte der Eurokurs geringfügig tiefer. Die EZB hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0776 Dollar festgesetzt.Am Dienstag vor einer Woche ...

