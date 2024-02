BEIJING/LONDON (IT-Times) - Die britische Sportwagen-Legende Lotus, die zur Geely Group gehört, hat in China die Zulassung für eine Notierung ihrer Aktien an der Nasdaq in den USA erhalten. Der britische Sportwagenbauer Lotus Technology Co. Ltd. erhält die Genehmigung für die Notierung an der US-Compuerbörse...

Den vollständigen Artikel lesen ...