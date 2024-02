DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Biofrontera AG kündigt geänderte Strategie an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leverkusen (pta/20.02.2024/13:45) - Die Biofrontera AG hat heute mit der Biofrontera Inc. eine Vereinbarung zur Änderung der Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Unternehmen getroffen. Die Biofrontera AG wird sich auf die Nutzung ihrer bestehenden Projekte und ihres Know-hows konzentrieren, während Forschung und Entwicklung nicht mehr im Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stehen. Diese geänderte Strategie und der geänderte Vertrag mit dem größten Kunden der Biofrontera AG, der Biofrontera Inc., werden sich signifikant auf die Struktur von Umsatz und Kosten auswirken, die beide reduziert werden. Die Biofrontera AG wird zu gegebener Zeit eine neue Prognose für 2024 veröffentlichen.

(Ende)

Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com

ISIN(s): DE0006046113 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2024 07:45 ET (12:45 GMT)