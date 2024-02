Weltmarktführer im Angebot: Angesichts der niedrigen Bewertung ist das Aufwärtspotenzial erheblich

Anzeige / Werbung

Mit seinen beträchtlichen Uranreserven ist Sibanye-Stillwater gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach Uran als sauberer Energiequelle zu profitieren.

Liebe Leserinnen und Leser,

Im Vergleich zu Gold und Silber ist Palladium für Edelmetallanleger eine weniger bekannte Option. Dazu Palladium wird oft mit Platin verglichen und ist ein Edelmetall, das vor allem in Russland, Südafrika, den USA und Kanada vorkommt. Palladium findet vielfältige Verwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Industriezweigen, darunter in der Schmuck-, Zahnmedizin- und Elektroindustrie. Am weitesten verbreitet ist Palladium jedoch bei der Herstellung von Katalysatoren für die Automobilindustrie.

Palladium-Aktien können also eine großartige Investition sein.

Wir hatten zuletzt im Dezember über den internationalen Edelmetallabbaukonzern Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU) berichtet der die einzigen Palladiumminen in den Vereinigten Staaten, Stillwater und East Boulder in Montana, sein Eigen nennt.

Das vielfältige Portfolio des Unternehmens umfasst Goldbergbaubetriebe in Südafrika sowie Platinmetall-Bergbaubetriebe in Simbabwe, Kanada und Argentinien. Die Bergbaubetriebe von Sibanye-Stillwater erzeugen auch wertvolle Nebenprodukte, darunter Iridium, Ruthenium, Kupfer, Nickel und Chrom.

Derzeit priorisiert Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU) seine Strategie für grüne Metalle mit dem Ziel, sich auf Batterien und zukunftsorientierte Rohstoffe zu konzentrieren und gleichzeitig seine geografische Präsenz in Südafrika zu reduzieren.

Das Unternehmen weist eine hohe Umsatzdiversifizierung über Metalle hinweg auf:

15,8 % Platin

22 % Palladium

23,9 % Rhodium

26 % Gold

4 % Nickel

3,7 % Chrom

4,6 % Andere Metalle

Fast alle dieser Metalle sind am grünen Wandel beteiligt, vor allem in der Automobilindustrie. Das Unternehmen rechnet mit einem nachhaltigen Wachstum der Nachfrage nach seinem Metallportfolio. Es wird erwartet, dass der Verbrauch von Metallen, die in der Batterieproduktion verwendet werden, am stärksten ansteigt.

Quelle: Sibanye Stillwater

Das Unternehmen hat die Kosten erfolgreich gesenkt und priorisiert seine Strategie für grüne Metalle, wobei der Schwerpunkt auf Batterien und zukunftsorientierten Rohstoffen liegt.

Umstrukturierung der Goldabbau-Betriebe in Südafrika

Neben der Umstrukturierung seiner PGM-Betriebe in den USA hat Sibanye auch Maßnahmen ergriffen, um seine Goldbergbauaktivitäten in Südafrika zu optimieren:

Um die Kosten zu reduzieren, hat das Unternehmen weitere Maßnahmen ergriffen, um Versetzungen und Vorruhestandsangebote umzusetzen. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Betriebs- und Kapitalkosten zu senken und die langfristige Nachhaltigkeit des Unternehmens sicherzustellen.

Die Schließung des Schachtes Kloof 4 wurde aus wirtschaftlicher Sicht als unumgänglich erachtet. Diese Entscheidung ermöglicht es dem Unternehmen, Ressourcen freizusetzen und sich auf profitablere Bereiche seines Geschäfts zu konzentrieren.

Es ist wichtig, ausreichende finanzielle Mittel für das Wachstum des Unternehmens und die Einführung neuer Technologien bereitzustellen. Aus diesem Grund hatSibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU), Wandelanleihen im Wert von einer halben Milliarde US-Dollar ausgeben.

Emission von Wandelanleihen

Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU) gab die Emission von Wandelanleihen im Wert von einer halben Milliarde US-Dollar bekannt. Die Anleihen haben eine Laufzeit bis November 2028 und werden mit einem jährlichen Zinssatz von 4,25% verzinst.

Die Erlöse aus dieser Emission sollen für die Weiterentwicklung der Wachstumsstrategie des Unternehmens verwendet werden.

Die Wandelanleihen können in neue oder bestehende Sibanje Stillwater-Aktien umgewandelt werden. Dies bietet den Anlegern die Möglichkeit, von potenziellen Kursgewinnen der Aktie zu profitieren, während sie weiterhin regelmäßige Zinszahlungen erhalten.

Potenzial im Uranabbau

Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU) verfügt über erhebliche Uranreserven und hat großes Potenzial im Uranabbau:

Das Unternehmen besitzt bereits 60 bis 80 Millionen Pfund Uranreserven in Abraumhalde.

Der Cooke-Betrieb in Südafrika hat potenziell 40 Millionen Pfund Uranressourcen und könnte für den Uranabbau wiedereröffnet werden.

Die Gewinnung von Uran ist entscheidend für die Weiterentwicklung des Unternehmens im Bereich des Grünen Wandels.

Der Uranabbau hat das Potenzial, den Aktienkurs positiv zu beeinflussen und neuen Auftrieb zu geben.

Mit seinen beträchtlichen Uranreserven ist Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU) gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach Uran als sauberer Energiequelle zu profitieren. Die vorhandenen Uranreserven bieten dem Unternehmen eine solide Basis, um in Zukunft erfolgreich zu sein.

Die Wiedereröffnung der Cooke mit ihren 40 Millionen Pfund Uranressourcen würde das Uranangebot von Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU) weiter stärken und neue Möglichkeiten für das Unternehmen eröffnen.

Der Uranabbau hat nicht nur eine wirtschaftliche Bedeutung für Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU), sondern auch eine ökologische. Die Gewinnung von Uran als saubere Energiequelle spielt eine wichtige Rolle bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Förderung einer nachhaltigen Energieversorgung.

Insgesamt hat der Uranabbau das Potenzial, sowohl für Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU) als auch für die Anleger positive Auswirkungen zu haben. Mit seinen Uranreserven und der möglichen Wiedereröffnung der Cooke-Mine ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von der wachsenden Nachfrage nach Uran zu profitieren und den Grünen Wandel mit voranzutreiben.

Sibanye Stillwater erhält A-Rating für Wassermanagement und Offenlegungen zum Klimawandel

Sibanye-Stillwater hat vom Carbon Disclosure Project (CDP) für den Bewertungs-zeitraum 2023 ein A-Rating für seine Offenlegungen zur Wassersicherheit und zum Klimawandel erhalten.

CDP ist eine globale Non-Profit-Organisation, die das weltweite Umwelt-Offenlegungssystem für Unternehmen und Regionen verwaltet. Sie arbeitet mit vielen Unternehmen zusammen, um ihre Umweltauswirkungen offenzulegen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, Wasserressourcen zu schützen und Wälder zu schützen.

Darüber hinaus übertraf Sibanyes CDP-Rating zum Klimawandel mit "A-" das durchschnittliche C-Rating der weltweiten Einreichungen, das durchschnittliche B-Rating für die afrikanische Region und das durchschnittliche C-Rating des Metallmineralbergbausektors.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Angesichts der niedrigen Bewertung ist das Aufwärtspotenzial erheblich

Die Aktie von Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU) hat endlich einen Boden gefunden, und die bereits umgesetzten Maßnahmen und Verbesserungen dürften dem Unternehmen neuen Auftrieb geben.

Auch der Chart zeigt, dass das Schlimmste überstanden ist:

Die Chart-Analyse unterstützt diese Einschätzung einer möglichen Erholung. Nachdem der Aktienkurs einen Boden gefunden hat, deutet der Chart auf eine positive Trendumkehr hin. Dies bietet eine günstige Einstiegschance für Investoren.

Arbeitsunruhen waren für Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU) ein wiederkehrendes Problem, das sich auf Produktion und Kosten auswirkte. Anhaltende Streikdrohungen, insbesondere in den Goldminen und PGM-Betrieben, stellen ein kontinuierliches Risiko für den Betrieb des Unternehmens und die Stimmung der Aktionäre dar.

Durch die weitreichenden Umstrukturierungen im Betrieb ist dies nun Geschichte.

Sie kaufen hier einen robusten und diversifizierten Metallmarktplayer, der auf fünf Kontinenten tätig ist. Mit einem echten Power-Portfolio setzt das Unternehmen alles daran, den grünen Wandel voranzutreiben.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.sibanyestillwater.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Sibanye Stillwater wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002876395,XD0002876429,XD0002058432,XD0020881047,189388994,189735311,189735353,189735374,US82575P1075