Walmart hat am Dienstagmittag die Geschäftszahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. Kurz darauf wurde bekannt, dass Walmart den Fernsehhersteller Vizio übernehmen will. Die Aktie gewinnt daraufhin zweistellig.In einem bedeutenden Schritt zur Erweiterung seines Werbegeschäfts hat Walmart, der größte Einzelhändler der USA, die Übernahme des Fernsehherstellers Vizio für 2,3 Milliarden Dollar, also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...