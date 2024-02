Der britische Triebwerksbauer Rolls-Royce legt am kommenden Donnerstag frische Geschäftszahlen vor. Hohe Erwartungen sorgen im Vorfeld für anhaltende Käufe und treiben die Rolls-Royce-Aktie am Dienstag auf den höchsten Stand seit März 2019. Derweil kommen auch gute Nachrichten von einem wichtigen Partner aus Indien. Das im FTSE 100 notierte Unternehmen Rolls-Royce wird am Donnerstag seine Jahreszahlen für 2023 präsentieren. Marktteilnehmer rechnen mit einem Rekordergebnis von 1,4 Milliarden Pfund. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...